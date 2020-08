Fin uss stuevan scolaras e scolars e classas vegnir registrads per cumprar las licenzas da quest med d’instrucziun en sursilvan. Mo uss po mintgin duvrar il material che consista da passa 1500 figls da lavur e 300 exercizis online.

Mo en rumantsch grischun

«ACCESS» è vegni sviluppà da 2011 – 2014, e quai sin iniziativa dals scolasts Francestg Friberg ed Adrian Cathomas. Il motiv da far quai saja stà ch’i na deva betg meds d’instrucziun actuals, di Cathomas.

I era mo quels da rumantsch grischun sin martgà, ed il chantun n'era betg pront da far meds d’instrucziun en sursilvan.

Nagina concurrenza per Mediomatix

2021 duess il nov med d’instrucziun chantunal en rumantsch, «Mediomatix», esser edì per la 2. fin la 9. classa. Perquai ha la suprastanza da la Pro Idioms Surselva decidì d’edir gratuitamain «ACCESS». Quel na duaja betg concurrenzar «Mediomatix», mabain cumplettar lez.

Quai è sco duas differentas filosofias.

Agid per sviluppar enavant il linguatg rumantsch

«ACCESS» n'è betg mo in agid per scolaras e scolars (per ex. era per quels che sa preparan per ils examens en scola media). Era persunas che emprendan rumantsch pon profitar da la grammatica ed ortografia. Ma sa chapescha na possia quest med betg remplazzar in curs da rumantsch, perquai ch’ils contacts ed il linguatg discurrì crodan davent, di Adrian Cathomas.