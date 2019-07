cuntegn

Producziun da skis a Mustér - Simon Jacomet banduna Anavon Ski la fin fanadur

Sco mainafatschenta e responsabel per il svilup dals skis haja Simon Jacomet gì in'autra filosofia co manar l'interpresa ed era co sviluppar la marca ch'ils ulteriurs commembers da la gestiun. Uschia sajan ins sa cunvegnids da sa separar, scriva l'interpresa en ina communicaziun a las medias.