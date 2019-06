Il chantun Grischun, la vischnanca da Trun e la fundaziun Cuort Ligia Grischa han realisà ensemen in project.

La trilogia

Il chantun Grischun adattescha la via e creescha uschia dapli plaz per l’entrada dal curtin.

La vischnanca da Trun furma da nov il plaz da parcar ed il plaz da l'autra vart da la via.

La fundaziun Cuort Ligia Grischa dat nova tempra al curtin sper il museum.

Plitost casual che tut quels projects èn vegnids en ina sin maisa, manegia Dumeni Columberg. Ina giada che quai saja stà cler ch'ins possia collavurar per far ina chaussa unica, hajan tuts pudì profitar. Sco davos da quests trais projects è ussa il curtin da la Cuort Ligia Grischa a fin.

In curtin ch'è vegnì surdà sco donaziun en memoria dad Ida Columberg a la fundaziun Cuort Ligia Grischa, il curtin sez è vegnì creà per 800'000 francs en in plaz da sentupada tut aparti.

