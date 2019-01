In biro fiduziar duaja accumpagnar ina cumissiun intercommunala dad elavurar il project da fusiun. La populaziun duaja adina puspè vegnir infurmada davart il stan actual. Vegn la cumissiun tar la conclusiun ch'ina fusiun da las vischnancas porta dapli avantatgs che dischavantatgs duai la populaziun da Trun e Sumvitg votar davart la fusiun.

Las vischnancas collavuran gia ozendi stretg en il secturs da la segirezza publica ed da scola.

Opiniuns divididas

RTR ha fatg ina retschertga sin via a Trun e Sumvitg per eruir las opiniuns. Sco quai para èn surtut persunas a Trun plitost per ina fusiun. I dettia gia ina coluraziun tranter scolas, pumpiers e sanitad; mo cler che tschertas plazzas giajan a perder, ha in um ditg.

I dat dentant era persunas che han resalvas ed auters che vulan dir nagut.

Sumeglianta è la situaziun a Sumvitg. Ina dunna ha ditg ad RTR ch’ella manegia ch’ina fusiun na saja anc madira. Ed in um fa valair ch’i na saja mai stà bun dad esser memia grond. Uss – cun las elecziuns da la suprastanza - survegnian els candidats ed alura saja stettian els meglier da star sco quai ch’el sajan.

Ma era qua datti persunas che beneventan ina fusiun.

