Project per ina chasa da commerzi a Schluein

La zona d'industria Isla tranter Glion e Schluein crescha ad in crescher. Uss è vegnì lantschà in project per ina nova chasa da commerzi.

Entschatta mars avant in onn ha in grond center da cumpra avert sias portas en la zona d’industria Isla che sa chatta sin il territori da la vischnanca da Schluein. In grond center cun differents negozis, in café ed in grond parcadi. Uss è gia vegnì lantschà in nov project per ina ulteriura surbajegiada; ina chasa da commerzi, che dess spazi a differentas interpresas, localitads per eveniments ed abitaziuns.

Spazi per novas ideas

L’iniziant e promotur da quella nova chasa da commerzi è Armin Casutt. L’idea saja creschida sur ils davos onns. Sia finamira cun quai bajetg è da crear novas plazzas da lavur e dar a giuvens interprendiders la pussaivladad da realisar lur ideas en la regiun. Sco locataris vegnan tenor Armin Casutt en dumonda fitg differentas interpresas; interpresas da commerzi, biros, locals per exposiziuns, eveniments ni era per far sport. Per il mument saja el vidlonder da contractar cun interpresas interessadas, fix na saja dentant anc nagut.

Spazi flexibel

La partiziun da la nova chasa da commerzi duai restar flexibla, per pudair adattar la grondezza da las localitads al basegn dals locaturs. Cun stgarpar ora paraids ni bajegiar en novas duai esser pussibel era en l’avegnir da midar la grondezza da las localitads. Quai dentant mo sin las duas emprimas auzadas (plaunterren cun 2’300 m2 / 1. auzada cun 1’500 m2). La 3. auzada è reservada per studios ed abitaziuns da 2 stanzas, tut cumplettamain mobiglià.

Ils custs da quai project stima Armin Casutt a circa 15 enfin 17 milliuns francs. Planisà è da cumenzar cun las lavurs da construcziun l’onn 2018 e d’avrir la chasa da commerzi l’onn 2019.

RR actualitad 12:00