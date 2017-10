Promover nova generaziun da teatrists a Mustér

La pussaivladad da far emprimas experientschas en la gruppa da teater d'uffants porta novs acturs per la gruppa da teater da Mustér.

Per la terza giada sa preschenta la gruppa da teater d'uffants da Mustér cun in toc. Otg uffants tranter 7 e 12 onns preschentan la cumedia criminala cun il num «La fiasta da giubileum». La reschissura Tina Bundi n'ha betg gì da tschertgar ditg acturas ed acturs. Anzi, il cuntrari. Ina rolla haja ella stuì parter sin duas persunas per pudair laschar giugar tut ils interessads.

Dals otg acturs èn 3 per l'emprima giada sin tribuna. Sco Tina Bundi di saja gist quai fitg interessant: «Igl è ina provocaziun da mussar ad insatgi che n'è anc mai stà sin tribuna da far teater» declera ella. Suenter in per giadas èn ils uffants lura era per il pli en la vegliadetgna ch'els vegnan ord scola. Lura pon els far il pass en la Gruppa da teater Mustér e giugar cun ils creschids. Quai saja gia gartegià. Trais acturas ed acturs che hajan fatg cun ella teater en la gruppa d'uffants, fetschian ussa teater cun ils creschids.

« Igl è ina provocaziun da mussar ad insatgi che n'è anc mai stà sin tribuna da far teater. » Tina Bundi

reschissura

Caos criminal

En il toc da teater da «La fiasta da giubileum» vai per duas soras ch'èn gronds fans da crimis. Ellas legian e guardan tut ils crimis ch'ellas chattan e sa laschan navidas disturbar d'insatge auter. Gnanc dal giuven che ama ina da las soras. Mo quest giuven chatta in'autra via per attrair l'attenziun. E quai tut anc en cumbinaziun cun la festa da giubileum da la gruppa dramatica nua che las duas giuvnas laschan a tschains lur letgs per pudair incassar in per daners per pudair far festa.