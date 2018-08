Il champ da chant a Trun procura per l'avegnir dal chant en Surselva.

100 oh na be 99 uffants chantan, durant l'emna ensemen.

L'idea oriunda dal champ da chant ha gì il scolast Christoffel Nay. Avant 19 onns è el vegnì sustegnì dal district da chant Surselva, per organisar in tal champ. Oz è quest camp daventà instituziun. 99 uffants fan part en trais categorias. Ils minis, ils midis ed ils maxis vegnan instruids en il chant popular. Sa chapescha è il program adattà a la vegliadetgna.

Promoziun da chant

La promoziun da chant per ils uffants porta fritg, di Rilana Cadruvi, ina da las dirigentas. Ils dirigents constateschan che blers uffants vegnan da lunsch enturn per passentar quest'emna da chant durant lur vacanzas. Er hajan els constatà che giuvenils che han fatg part d'in tal champ da chant enconuschian per part anc pli tard la chanzuns ch'els han emprendì en il champ.

