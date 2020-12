La regenza grischuna ha approvà il project per realisar la gallaria da lavinas Scopi 3 sin la via dal Pass dal Lucmagn. Cun il project duai la gallaria existenta vegnir prolungada per 320 meters da vart dal nord – quai per proteger il traject da la via a lunga vista da lavinas. Uschia pudess vegnir reducì il dumber da dis ch'il pass è serrà, d'en media 37 dis sin 19 dis ad onn.

Parallel tar la prolungaziun da la gallaria , duain er gist vegnir concepidas da nov la via da velos e quella da viandar. Ils custs totals per il project muntan a radund 14 milliuns francs.