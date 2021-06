L'uniun Event Team Surselva è enconuschenta en la regiun per organisar festas u sairas da cumpagnia per in e scadin. L'uniun tranter 20 e 30 commembras e commembers, la gronda part enturn 20 fin 25 onns. Vegnids sin l'idea d'organisar in public viewing durant la EM da ballape èn intgins commembers durant ina saira en l'ustaria, declera il cassier da l'uniun, Patric Tuor.

Nus avain pensà ch'in public viewing fiss ina buna chaschun per puspè far marschar insatge.

Sch'ins organisescha actualmain events, èsi dentant er da s'occupar cun il tema coronavirus. Regulaziuns, mascras, distanzas èn tut puncts ch'han occupà ils organisaturs dal public viewing durant las ultimas emnas. Perquai duaja dar in public viewing pitschen, dentant cool, di Patric Tuor. Els hajan la lubientscha da beneventar radund 40 persunas per gieu en lur tenda sin la plazza da glatsch.

La finamira principala da l'uniun è d'organisar in event per in e scadin, nua ch'ins ha finalmain puspè la pussaivladad da vegnir ensemen per avair in bun temp.

Sche pussaivel vegnan tut ils gieus dal campiunadi europeic mussà durant las proximas emnas. Tar mal'aura decidan els dentant spontan, sch'els mussan il gieu u betg.

