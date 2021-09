La redactura Lisa Schmidt-Candinas chala sco redactura dal «Calender Romontsch». Per ella sto vegnir tschertgà in successur u ina successura. Ma, simpel n’èsi betg.

Pliras ediziuns dal «Calender Romontsch»

1 / 3 Legenda: RTR 2 / 3 Legenda: RTR 3 / 3 Legenda: RTR

La chasa editura Somedia è l’artavla dal «Calender Romontsch». Quai suenter ch’ella ha giu surpiglià la stamparia rumantscha la Condrau SA a Mustér. Adina puspè ha quai dà discussiun sur da successiun e cuntinuaziun. Ma ils ultims onns èsi vegnì ruassaivel enturn il «Calender Romontsch» ch’è ina da las grondas ediziuns rumantschas insumma cun rodund 2’000 exemplars stampads e rodund 1’800 vendids. Uschia è era la chasa editura Somedia anc adina interessada da chattar ina persuna che surpiglia la redacziun. Il «Calender Romontsch» saja ina tradiziun en Surselva ed uschia er impurtant da mantegnair, di Ralf Seelig il gestiunari. Ins haja pliras persunas en mira e saja optimistic da chattar ina persuna adattada.

Legenda: Lisa Schmidt-Candinas edescha ses ultim Calender Romontsch. RTR

Nua è la Surselva Romontscha?

Per la «Surselva Romontscha», la successura da la Romania e la Renania, è il «Calender Romontsch» er impurtanta. Dentant na possian ella betg edir quel per mancanza da resursas. Cun l’ediziun dal «Tschespet» ed autras purschidas sajan ins gia ussa als cunfins, quai che pertutga temp, di il president da la «Surselva Romontscha» Alberto Palaia. Ma els sajan naturalmain interessads ch’il «Calender Romontsch» restia era en futur.

La chasa editura «Somedia» saja s’annunziada per dumandar co la situaziun saja, ma dapli che sustegnair cun appellar a las commembras ed ils commembers da surpigliar quella funcziun na possian els il mument betg far. Per Alberto Palaia fiss era plitost ina «Chasa editura Rumantscha» la dretga adressa per edir en futur il «Calender Romontsch», quai almain sulet sche la Somedia na vuless betg pli far quai, accentuescha Alberto Palaia.