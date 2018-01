Ina punt da var 55 meters sur il Rain da Sumvitg pussibilitescha da manar la senda da viandar da la Planira da la Greina tar la chamona dal Terri, senza stuair ir sur il Muot la Greina. Il giavisch saja vegnì cunzunt da la secziun Piz Terri dal Club Alpin Svizzer e dal guardiachamona. Ins haja adina puspè constatà che viandants main sportivs che vegnan da la vart da la Lumnezia tar la chamona n'hajan savens betg pli tanta energia per anc ascender il Muot la Greina. Quai saja malsegir, declera il suprastant da la vischnanca da Sumvitg, Ignaz Deplazes.

Uschia sajan ins dapi in pèr onns vida ponderar co far pli segir quest access. Sper la punt èsi anc da far ina nova senda tras ina plaunca taissa. En tut custa quai var 200'000 francs. Ils custs vegnan surpigliads dal Club Alpin Svizzer, il chantun e las duas vischnancas da Lumnezia e Sumvitg.

Legenda: Vista davent da la chamona dal Terri. Cotschen: senda existenta. Blau: part nova da la senda. La punt vegn davos il mut. mad

La sfida saja stada da persvader las organisaziuns d'ambient da la necessitad per la punt. Quai haja duvrà blera lavur davart da la Secziun Piz Terri. La punt è lura era betg vesaivla davent da la Planira da la Greina, perquai ch'ella è pli bassa.

Ignaz Deplazes spetga la lubientscha da construcziun dal chantun sin il pli tard la fin da mars. Lura possian ins cumenzar il zercladur cun las lavurs ed uschia esser a fin mez avust 2018.

