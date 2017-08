Punt Versell: Sanaziun è sin buna via

Las lavurs da sanaziun da la punt da Versell tranter Tavanasa e Danis èn sin buna via. Ultra da quai èsi previs ina illuminaziun per la punt ed ina publicaziun davart la punt.

Tenor il president da la fundaziun Nossa Punt, Sep Cathomas, sajan ins bain londervi cun las lavurs da sanaziun. Quellas han cumenzà la fin da mars cun construir las puntanadas. La finanziaziun dals var 900'000 francs per la sanaziun saja era gartegiada. Sch'i dettia dentant surpraisas, sche saja quai dad ir vinavant a la tschertga da daners.

L'aua ed il sal han fatg donns

La sanaziun dovri pervia dals donns che l'aua ha fatg durant ils decennis. Sco l'inschigner Jürg Conzett di, saja l'aua betg vegnida menada endretg davent da la punt. Uschia saja l'aua schelada ed haja fatg donns. Ma era il sal, ch'è vegnì cun l'aua en la miraglia da la punt, ha fatg donns. Perquai saja quai stà il pli impurtant da far l'emprim la cuvrida da la punt ed uschia procurar ch'i na possia betg giuaden dapli aua e che l'aua dalla punt vegnia manada davent. Il proxim pass saja ussa lura da sanar ils artgs da la punt nua ch'ins ha pitgà davent il betun che n'era betg bun pli e nua ch'i vegnia midà l'armadira sch'i fetschia basegn e lura puspè betunà da nov.

Illuminaziun per ils peduns

Durant la sanaziun da la punt èsi era previs dad installar ina illuminaziun. Sco l'iniziant da questa illuminaziun e commember dal cussegl da fundaziun, Daniel Carigiet ha ditg duai quella esser fitg decenta. Uschia sajan ins la finala sa decidì per ina illuminaziun da LED en in chanal d'aluminium, che vegn montada vid in dals tschabargals da la punt. L'illuminaziun custa var 30'000 francs.

Festa e cudesch

Per il matg planisescha l'Uniun Nossa Punt ina festa per il giubileum da 90 onns dapi la construcziun da la punt. Da la fundaziun datti latiers in cudesch cun bleras fotografias davart la punt e sia construcziun, ses vischins ed era l'istorgia dals vitgs da Danis e Tavanasa.