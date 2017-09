Pur da Luven survegn raschun dal tribunal federal

In pur da Luven che producescha forza electrica solara ha survegnì raschun avant dretgira federala. Tenor lezza dastga el tscherner sez, tgi che mesira ses current. Quai scriva l'Agentura da novitads rumantscha.

Il pur sursilvan posseda trais indrizs fotovoltaics e vuleva tscherner sez il servetsch che mesiras ses current. Fin uss han la Repower e la ElCom impedì quai. Gion Peder Vinzens e ses partenari han recurrì fin a Losanna e survegnì la fin finala raschun. Ils recurrents n'han uss pia da pajar nagina taxa e survegnan dals adversaris in'indemnisaziun da CHF 2'000.--.

Critica da Losanna

La dretgira federala a Losanna ha dà raschun al pur cun l'argumentaziun ch'i regia en Svizra ina libertad economica. Lezza dastga be vegnir restrenschida sch'i exista ina clera basa legala. E quai na saja qua betg il cas.

Tgi dastga uss far la mesiraziun?

Cun quai turna il cas tar la cumissiun federala per electricitad la ElCom. Lezza sto decider, schebain il partenari dal pur ademplescha las cundiziuns e porscha ina mesiraziun qualitativmain auta che na pericliteschia betg il manaschi da la rait.

