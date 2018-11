Purtret d'in scheni, en il chalender per mintga di

Johann Clopath, Christian Joos, Manfred Veraguth da la fundaziun chalender per mintga gi.

Il «chalender per mintga gi», annada 2019, è cumparì. Cun passa 230 paginas è el vast e voluminus. Raquints, poesias e teaters, ier ed oz, ni era art e cultura èn las rubricas dal chalender da la Renania. Sco gia il ultims onns datti bleras fotografias alvas e nairas ed en colur. Ina part impurtanta tracta l’ovra dal construider da punts Richard/Risch Coray da Trin.

Las punts che Risch Coray ha construì na datti betg pli. Betg ch'ellas fissan dadas ensemen ni na fissan betg stadas da buna qualitad - na insumma betg. El era sco lainari, il construider da las punts persas, pia la punt nua che la punt da betun, crap ni fier vegn la finala construida sisura.

Risch Coray è naschì ils 30 da fanadur 1869, avant 150 onns, ed el ha lavurà ensemen cun ils pli renumads construiders da punts dal 20avel tschientaner. Igl inschigner tudestg Bernd Nebel di da Coray.

Malgrà ch’el n'era betg in inschigner mabain lainari, ston ins menziunar ses num en il medem mument cun ils pli gronds construiders da punts dal mund.

Punt da Versomi

L’emprima punt persa che Risch Coray ha bajegià è stada quella da Versomi. La punt che maina sur la Rabiusa vi è stada per el sia entrada en il mund dals construiders da punts. Questa punt n'ha dentant betg purtà il cletg finanzial per Coray. El ha fatg bancrut pervi da questa punt. El aveva fatg ina offerta bler memia favuraivla. Dentant n'ha ses renum sco construider da punts betg patì da quest naufragi.

Carriera internaziunala

Coray ha bajegià en l'entira Svizra punts - dentant betg mo en Svizra. Uschia è el sta en Tirchia durant l’emprima guerra mundiala ed ha construì punts en la muntogna dal Taurus. L’ovra da Risch Coray, sias aventuras cun numerusas fotografias èn da chattar en il chalender per mintga di sco commemoraziun per in scheni che è naschì avant 150 onns.

Ord l'archiv

RR actualitad 11:00