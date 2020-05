Il manader dal center da sport e cultura a Mustér Gion Hosang n’è betg policist. Perquai na saja el betg obligà da far controllas sche las reglas vegnan tegnidas en. Els sco center da sport hajan d’ademplir las prescripziuns e quai fetschian els. Ina da quellas saja per exempel da betg avrir las gardarobas.

Quasi tut las purschidas da sport èn pussaivlas da far en il center da sport. Uschia dar tennis, u era far fitness. Era las classas da la scola da Mustér vegnian a far las lecziuns da sport sco usità, di Gion Hosang. Ma per las scolas datti ina entrada speziala.

Concept da segirtad avant maun

La cafetaria dal center da sport e cultura saja era averta. Là haja el fatg adattaziuns vid las maisas che correspundan a las reglas per la gastronomia. Uschia ston tut ils giasts seser vid ina maisa e maximal quatter persunas per maisa. Quai na saja betg stà in problem da realisar questas mesiras.

Plaz datti avunda

Els hajan avunda plaz dapertut. Uschia fiss quai pussaivel da far sport cun 40 persunas en la halla gronda. Ma las annunzias manchian. Era betg cler co agir saja cun il champ per gruppas. Da principi pudess el avrir quel, u meglier ditg na saja quel mai stads serrà, ma champs da gruppas u da classas na vegnian il mument betg organisads, di Gion Hosang.