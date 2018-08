Puspè ha in luf stgarpà nursas

Sin l’Alp Gren a Sursaissa èn questa fin d’emna otg fin nov nursas vegnidas stgarpadas. L'inspectur da chatscha, Adrian Arquint ha confermà quest cas envers RTR. L'inspecturat suppona ch'in luf haja stgarpà las nursas. Cun segirezza possian ins però pir dir quai, cura che l'analisa da DNA saja fatga.

Il mument quinta l'inspecturat da chatscha cun var 15 fin 20 lufs en Grischun. Tenor Adrian Arquint na sajan però anc betg tut ils lufs enconuschents, ed er la derivanza da mintga singul na saja anc betg dal tut clera.

Aifer curt temp è quai gia la terza giada che pliras nursas èn vegnidas stgarpadas en in lieu: Mez fanadur aveva in luf stgarpa 18 nursas en la Val Medel. E l'ultima emna era vegnì enconuschent che 30 nursas eran vegnidas stgarpadas aifer in mais sin l'Alp Stutz a Spleia.

Legenda: Adrian Arquint, inspectur da chatscha dal chantun Grischun. RTR, Angela Hendry

RR novitads 06:00