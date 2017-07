«Qua na sun jau anc mai stà»: Ils mulins da glatsch sur Trin

Ils mulins da glatsch sur l’Alp Mora a Trin n’èn betg mo insatge fitg bel per ils egls. Las rusnas en il grip envidan da dis chauds era da far bogn. Oz visitain nus ils mulins.

Per tgi che abita en Surselva e va gugent a viagiar èn ils mulins da glatsch sur l’Alp Mora bunamain in 'must', in lieu il qual i vala da visitar. Noss reporter Ursin Lechmann fa quai oz e prenda cun vus sin quest viadi.

Per arrivar tar ils mulins da glatsch datti differentas pussibilitads. Ina via cumenza a Bargis sur Fidaz. L’autra maina davent da Trin sin l’Alp Mora e davent da là enfin ils mulins.

