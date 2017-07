«Qua na sun jau anc mai stà»: Senda enferrada Pinut

Oz, 5:50

Carlo Albin

Pinut è atgnamain il num d’in pitschen champ sur Fidaz, entamez il grip dal Crap da Flem. Per vegnir enfin sin quai champ per far fain, avevan ils purs d’antruras bajegià ina senda tras il grip. Gia mez dal 18avel tschientaner vegn menziunà per l’emprima giada ina via sin il plaun Pinut.