cuntegn

Quint 2019 - In gudogn betg spetgà per Glion

Dapli entradas da taglia ed in agir disciplinà tar las expensas, uschia declera la vischnanca da Glion il gudogn da stgars 1,8 milliuns francs per il 2019. Spetgà avev’ins in minus da 30’000 francs.