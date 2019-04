Il quint communal da la vischnanca da Laax dal 2018 serra anc meglier ch’ils dus onns da record 2016 e 2017. Tar entradas da 17 milliuns ed expensas da 13 milliuns francs è il cash flow s’augmentà sin passa 4 milliuns francs.

Las raschuns principalas per quest bun resultat èn tenor il chanzlist da Laax per l'ina las entradas da taglia sin las midadas da maun ch'èn per in milliun pli autas che budgetadas e per l'autra na lascha il nov model da rendaquint armonisà betg pli tiers da far uschè grondas amortisaziuns sco pli baud.

L'onn passà ha la vischnanca da Laax fatg investiziuns da passa 13 milliuns francs. La gronda part da las investiziuns èn idas en la nova furmaziun enturn il lai cun bajegiar ina nova ustaria, in nov parcadi sutterran e la chasa da cultura Cularta – quai cun 8,5 milliuns francs. Il rapport annual pon ins era leger che la populaziun che abitescha a Laax è creschida per 6% e munta uss a 2'100 persunas. Quai èn 500 persunas dapli che anc avant 10 onns. In motiv per quest augment è il pe da taglia bass che Laax porscha.

