Gudogn per 150'000 francs pli aut che quintà

La vischnanca da Ilanz/Glion po danovamain serrar a moda positiva il quint annual. Cun in gudogn da bunamain in mez milliun francs è quel per passa 150'000 francs pli aut che budgetà, uschia communitgescha la vischnanca.

Il cash-flow munta a 3,5 milliuns francs e saja il meglier resultat dapi il 2015. Insumma è il cash-flow creschì ils ultims trais onns, uschia che Ilanz/Glion ha pudì finanziar en media per bunamain 90% sias investiziuns nettas.