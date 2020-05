La vischnanca da Mustér ha fatg l'onn passà in gudogn da 216'000 francs, in resultat sumegliant sco il 2018. Era la svieuta è cun 15,5 milliuns francs en il rom da l'onn precedent.

Sco la suprastanza communala scriva en il messadi sveglia il quint danovamain giavischs per novas investiziuns u per reducir il pe da taglia. Perquai fa la suprastanza attent a las grondas investiziuns planisadas ils proxims onns. Tranter auter ha la vischnanca fatg in'ulteriura reserva dad 1,3 milliuns francs per il project da sanaziun ed engrondiment dal Center da sport e cultura.

Las investiziuns fatgas l'onn passà cuntanschan la summa da radund 5 milliuns francs. Ina buna part è flessegiada en infrastructura da basa sco access, dismessa e purificaziun da l'aua.