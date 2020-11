La vischnanca da Breil quinta per l'onn che vegn cun in gudogn da var in quart milliun francs. Quai tar entradas da 13'247’081 francs ed expensas da 12'982’150 francs. Venderdi saira ha la radunanza communala da Breil approvà il preventiv. Las investiziuns nettas previsas per il 2021 muntan a var 3,8 milliuns francs.

Plinavant han ils da Breil decidì da laschar il pe da taglia tar 100 % da la taglia chantunala simpla.