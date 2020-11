Per il 2021 quinta Medel cun in deficit

La radunanza communala da Medel ha approvà il preventiv per il 2021. Quel prevesa in deficit da 236'000 francs tar entradas da 4,48 milliuns francs. La vischnanca quinta cun investiziuns nettas da radund 2,3 milliuns francs (1,6 milliuns per construir abitaziuns en chasa da scola). Il pe da taglia resta tar 70% da la taglia chantunala simpla.

Er han ils da Medel approvà il preventiv da l’Ovra electrica Medel. Quel prevesa in minus da 70'000 francs tar entradas da 1,8 milliuns francs.

Lavurs da mantegniment ed expensas unicas

Il deficit en il preventiv resulta surtut pervia dad expensas unicas respectiv lavurs da mantegniment. Exempels: