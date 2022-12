La radunanza communala ha approvà il preventiv 2023, la renovaziun d'in reservuar e sustegn finanzial per l'Opera Viva.

La vischnanca Sursaissa Mundaun ha infurmà davart la radunanza communala dals 9 da december. La vischnanca cuntinuescha da sustegnair finanzialmain l'Opera Viva Sursaissa. Per mintga producziun d'opera ha la radunanza approvà 100'000 francs. Il budget total per ina producziun duai vinavant esser 1,2 milliuns francs, mez da quai vegn rimnà da sponsurs e da contribuziuns dal maun public.

Cun quai prolunghescha la vischnanca il contract cun la societad Opera Viva Sursaissa. Il sustegn vegn purschì per las proximas trais producziuns d'opera.

Preventiv e renovaziun da reservuar

En pli ha il suveran approvà in credit d’object da 352'000 francs per renovar il reservuar a Hanschahüs. Er approvà ha la radunanza communala il preventiv da l’auter onn. Quel prevesa in minus da passa 198'000 francs, tar entradas da bunamain 12,6 milliuns francs. La vischnanca menziunescha en la communicaziun la dividenda da l'ovra d'electricitad Tschar AG, ch'è 300'000 francs pli pitschna.

Plinavant ha il president dal cussegl d'administraziun da l'Infra Mundaun AG e president communal da la Lumnezia, Daniel Solèr infurmà davart il stan actual da lavurs. L'Infra Mundaun AG è vegnida fundada il 2019 è sa fatschenta cun organisaziun e planisaziun d'infrastructura en il territori da Sursaissa Mundaun Lumnezia.