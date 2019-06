Legenda: Ladina Simonelli-Zisler è nova commembra da la suprastanza SRG.R. MAD, Momir Cavic

A chaschun da la radunanza generala a Laax han ils preschents elegì la scolasta primara da 50 onns sco successura da Gion Cola. Quel aveva demissiunà ord raschuns persunalas.

Surdada dal premi SRG.R

Plinavant a la SRG.R surdà a Laax il premi SRG.R 2019. Quel ha la scola primara da Donat retschavì en renconuschientscha da sia premura per la tgira e promoziun da l'idiom sutsilvan. Radund 10 uffants han surpiglià il premi en il num da la scola primara da Donat en Val Schons.

Legenda: MAD, Momir Cavic

Scolaras e scolars, magistras ed il manader da la scola da Donat suenter la surdada dal premi SRG.R 2019 cun il president da la SRG.R Vincent Augustin ed il laudatur Hansjörg Hassler.

Il nov president Vincent Augustin e sias prioritads

Esser president da la SRG.R munta da far part dad ina uniun fitg impurtanta, perquai che la SRG.R saja purtadra da la chasa da medias RTR. RTR haja per la schurnalistica rumantscha e per mantegnair linguatg e cultura rumantscha ina grond impurtanza, di il president nov da SRG.R Vincent Augustin.

Las sfidas per l’avegnir:

las medias sa chattan en ina transfurmaziun digitala

cuntanscher enavant la giuventetgna

squitsch finanzial sin las medias

collavurar cun la pressa rumantscha

