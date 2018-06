Far in emprendissadi sco electricist

Sia emprima plazza ha el gì en ina ustaria sin il pass Alpsu, nua ch’el ha lavurà la stad e l’enviern passà. Ma sia finamira saja da far in emprendissadi sco electricist, perquai ch’el haja gia pudì rimnar pli baud experientschas. Per pudair far quest emprendissadi stoppia el dentant survegnir almain la lubientscha F, ina lubientscha provisorica da star en Svizra. Uss haja el il status N (novs en Svizra). Fitg bun fiss da survegnir la lubientscha definitiva B, di Ramin.

Legenda: Ramin Attaye RTR, H. Giger

Mintgatant lascha el encrescher

Ma el è cuntent ch’el po lavurar e ch’el ha chattà ina abitaziun a Camischolas/Sedrun. El sa chapeschia fitg bain cun la glieud ed i plascha qua fitg bain, di l’um giuven da 24 onns.

Ma mintgatant lascha el encrescher per ses geniturs e ses set fragliuns che vivan anc en l’Afganistan.

Legenda: la statistica RTR

