A sia radunanza ha l'Uniun Ruinaulta decidì da prolungar il servetsch da rangers provisoricamain per in'ulteriur onn. Ch'ins installeschia betg fix ils rangers haja tranter auter er da far cun ina decisiun dal Tribunal federal che n'è anc betg crudada.

Las davosas trais stads han dus rangers tranter auter sensibilisà ils giasts per la natira e fatg attent tge ch'els dastgan e tge betg. Er l'auter onn vegnan quels dus rangers ad esser preschents en la Ruinaulta, quai en il rom dal project da pilot che l'Uniun Ruinaulta ha lantschà, ha ditg Christian Theus, il president da l'uniun envers il schurnal regiunal da SRF.

Anc nagin servetsch fix

Ch'ins prolungheschia per in'ulteriur onn provisoricamain il servetsch haja tranter auter da far cun ina sentenzia dal Tribunal federal che na saja anc betg sin maisa, uschia Theus. Quel decidia numnadamain davart ina via da viandar senza interrupziun tras la chavorgia da la Ruinaulta.

Uschè ditg ch'ins na sappia betg, sche quella via vegnia u betg less l'uniun spetgar cun installar fix ils rangers. Da principi è l'Uniun Ruinaulta dentant cuntenta cun la lavur dals rangers ed è persvadida ch'i dovria quai per mantegnair la natira, l'infrastructura ed er per sensibilisar ils giasts.

