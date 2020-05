La revisiun da la planisaziun locala che la vischnanca da Trin ha approvà l'onn 2016 deva la pussaivladad a l'uniun Ruinaulta da construir il davos tschancun da la senda da viandar tras la Ruinaulta.

Il Tribunal federal argumentescha suandant sia sentenzia: La protecziun per ina cuntrada da muntada naziunala da BLN saja giustifitgada. Il traject tranter la sbuccada da la Rabiusa enfin il tunnel da la Viafier retica adempleschia las premissas per la protecziun sco las uniuns per l'ambient proponan. En spezial il rivarel che cua en questa regiun e ch'è è fitg stgars en Svizra possia uschia vegnir protegì.

Per vischnanca e turissem nunchapibel

Il president da Trin Maurus Caflisch è trumpà da la decisiun dal Tribunal federal. Kevin Brunold da Surselva Turissem na mussa nagina chapientscha per la decisiun. El manegia ch'i na saja betg vegnì resguardà la democrazia directa. Christian Theus, il president da l’uniun Ruinaulta na chapescha betg ch’i na duai betg esser pussaivel da construir ina senda da viandar parallel cun la lingia da la Viafier retica.

Nus na chatschain betg il chau en il sablun. Ussa vai per analisar la situaziun e mirar tge opziuns che nus avain anc per pudair finir il project d’ina colliaziun tras l’entira Ruinaulta

Legraivla novitad per las organisaziuns d'ambient

Per las organisaziuns Pro Natura, Bird Life Svizzra e WWF è la decisiun dal Tribunal federal legraivla. En ina communicaziun da medias scrivan las organisaziuns ch'i saja impurtant ch'il davos tschancun ch'era planisà per la senda da viandar restia protegì.

Ussa sto il chantun e la vischnanca da Trin decider co vinavant.