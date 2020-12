Tina Bundi viva a Mustér ed è oriunda da Riein. Per ella è la filmada da la «Metta da Fein» stada in'aventura, in siemi ch’è ì en vigur. Ella è dapi blers onns activa sco actura sin tribuna cun l’uniun da teater Mustér ed era sco reschissura. Uschia ha ella era fundà ina gruppa da teater per uffants. Ma fatg in film n’aveva ella fin uss anc betg.

Ella saja leda ch’ella saja sa decidida da far quai, in'experientscha tut speziala. Uschia na dettia quai betg grond sminca, sulet il resti saja dà avant ed alura anc il text. E lura vegnia quai filmà dad ina vart e da l’autra e cura ch’ins haja finì na possian ins betg propi s'imaginar co il film final saja alura, perquai saja ella fitg mirvegliusa, di Tina Bundi.

Legenda: Tina Bundi suenter avair guardà per l'emprima giada la Metta da Fein. RTR, Gionduri Maissen

La seria plascha bain

Las quatter episodas èn fatgas uschia che ti stos quasi mirar la proxima, la tensiun è gronda da vesair la cuntinuaziun. E la rolla da la calustra Elvira è ina da las prominentas en il film e Tina Bundi che ha giugà ella è satisfatga. Ella saja fitg cuntenta cun la seria, sasezza vesian ins adina cun auters egls, era pli critic e quai saja era qua il cas, di Tina Bundi. Donn saja sulet ch’els n’hajan betg pudì guardar tuts acturs e statists communablamain la seria, quai fiss stà ina bella chaussa era perquai ch’ils contacts ed ils inscunters cun tuts, sajan stads fitg bels.

Era di la dunna da 60 onns, ch’in giavisch dad ella fiss che la seria vegniss era emessa in di sin ils emetturs convenziunals da televisiun. Quai fiss surtut per la generaziun pli veglia pli simpel da guardar, di Tina Bundi.

Carlo Beer ha survegnì blers resuns positivs

L'autur e reschissur da la seria web «Metta da fein» ha enfin uss survegnì fitg bleras reacziuns positivas. El fiss dentant er avert per feedbacks in pau pli critics. En general è el dentant fitg cuntent cun il resultat final da la seria e spera ferm che la seria plascha er al public.

Qua pudais tadlar l'entir discurs cun el: