Il nov ustier da la Casa Job è bain orientà che ses antecessur n'ha betg gist fatg via per el. La finala ha Albert Wäspe cumprà l'ustaria da René Eggenberger che aveva procurà l'onn 2005 per lingias grassas en las medias. Quai cun ina sadada tranter el ed in giuven um da Trun. In cas ch'è stà davant dretgira.

Nova scua, scua bain

L'ustaria è bain stada averta er anc suenter questa dispita, ma ella vegniva strusch pli frequentada dals indigens. Forsa scriva il nov ustier gist perquai en sia annunzia d'avertura ch'è stada la sonda passada, che dispitas na sajan betg giavischadas.

Il motto dal nov ustier è che tuts duajan dir TI in a l'auter en sia ustaria. L'um da 76 onns ha cumprà la Casa Job cun l'intent da realisar in siemi e daventar ustier. Oriundamain ha el lavurà sin il bajetg e suenter la pensiun è el stà ad alp. In osp ha manegià che quest ustier giaja bain a prà cun ils da Trun. El saja ina persuna nuncumplitgada.

