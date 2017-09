Recumandaziuns per auters projects

Prest in onn suenter il «na» al Parc Adula è vegnì tramess in questiunari en ils tegnairchasa da las vischnancas che fissan stadas en il perimeter dal Parc Adula. Per incumbensa da la Confederaziun ed ils chantuns Grischun e Tessin evaluescha l'Universitad da Turitg las raschuns per quest resultat.

Cun las 28 dumondas dal questiunari na veglian ins betg chattar in culpant per il «na» a la votaziun davart il Parc Adula, di Norman Backhaus da l'Universitad da Turitg. L'idea saja d’eruir scientificamain ils motivs per questa decisiun democratica e co che las opiniuns sa furman tar in tal tema cumplex. En la retschertga vegnan era integradas intervistas cun persunas ch'èn stadas involvidas en il project u ch'èn s'engaschadas per u encunter il project dal Parc Adula. L'analisa duai la finala porscher recumandaziuns per projects sumegliants. Tenor il manader da l’Uffizi per la natira e l’ambient, Remo Fehr n’èsi dentant betg uschia ch'il Grischuna fa ponderaziuns da lantschar in project sumegliant al Parc Adula. Ils resultas quinta l'Universitad da Turitg da pudair preschentar en il decurs dal favrer.

