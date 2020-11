Far artgs or da snowboards vegls

Far artgs gliez fascheva Pauli Manetsch gia en l’uffanza, e sa midà n’ha quai betg. Sulet il material è sa midà. Pli baud fascheva el artgs or da lain uss or da snowboards vegls. Cumenzà ad experimentar ha el dentant er cun differentas sorts da lain. Fin ch’el ha pensà da duvrar material ch’ins na dovra tuttina betg pli e dismetta.

Era cun skis hai jau empruvà da far artgs, ma ils skis n’han betg la medema direzza davantvi sco davosvi. Il snowboard però bain.

Era il sajettar fascinescha

Era sajettar cun l’artg fascinescha Pauli Manetsch. Ins na possia dentant betg cumparegliar in artg fatg sez cun in tal cumprà. Mintga artg fatg sez saja propi in unicat e quels ch’ins cumpria lez na varieschian propi betg – lezs na dastgian betg variar. Ses artgs, lezs sajan tuts unics. La finamira saja dentant da far artgs che sajan fitg precis e qua haja num anc empruvar ed experimentar.