L’Andermatt Swiss Alps ASA e l’interpresa da mobilitad mybuxi han fundà l’uniun Alpine Mobility. L’intent è da cumplettar il traffic public en la regiun dal Gottard per indigens, emploiads da la ASA e giasts.

Sco il pledader da medias da la Andermatt Swiss Alps (ASA) Stefan Kern di, na dettia quai durant la stad betg in bus ad Andermatt. Enstagl possian ils giasts ed autras persunas dentant nizzegiar in auto da mybuxi per far in’excursiun ubain ir en sortida e puspè a chasa.

Far in viadi cun mybuxi Avrir la box Serrar la box Ils dus autos electrics pon ins empustar via la App da mybuxi.

Els van da la damaun da las 06.00 fin la notg da la 01.00.

Tenor la pagina dad internet da mybuxi custa in viadi singul tranter 5 e 10 francs e cartas dal di datti per 12 francs.

Uffants fin 16 onns viagian ensemen cun creschids gratuit.

En in emprim pass vegn la regiun dad Andermatt curclada cun questa purschida. Els sajan dentant era en contact cun la vischnanca da Tujetsch, di Stefan Kern. Pussaivel fiss da schlargiar la purschida forsa fin a Mustér e pli tard en il Goms (Valleis) ed en la Leventina. Fin uss è mybuxi activa surtut en regiuns dal chantun Berna.