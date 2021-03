La puraglia da la Surselva è preoccupada pervia dal dumber da lufs ch'i dat en la regiun. Surtut na sappian els betg co reagir la primavaira cura che la pasculaziun en il liber duess cumenzar.

Dapli chauns da protecziun, quai muntia dapli disturbi da canera en ils vitgs ed en la vischinanza dals vitgs. La pasculaziun en il liber da vatgas mamma daventia in privel per la puraglia, per turists e per ils indigens cha van a spass. Surtut ir a spass cun chauns sa chaschunar confruntaziuns cun las vatgas mamma, uschia scriva l'uniun en ina brev.

Clom d’agid

La brev che l'Uniun da purs Surselva ha drizzà a tut ils presidents e presidentas da las vischnancas en Surselva predenta che ins sappia serrar vias da viandar en cas urgents, vul dir sche il luf mussa preschientscha.

La radunanza da presidents da la Regiun Surselva ha reagì cun offrir ina sentupada tranter las gruppas «Cuntrada culturala pro alpina», «Burgais preoccupai» e «l'Uniun da purs Sursilvana». Sche e co ins sa la finala agir vegnia quella sentupada a mussar.