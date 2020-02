La Surselva è ina regiun d’energia. Uschia datti stentas da promover era il spargnar energia. Cun ina acziun vul la regiun Surselva promover il spargnar energia tar ils dapli che 5'000 possessurs da segundas abitaziuns en la regiun. Sco il sviluppader regiunal da la Surselva, Rudolf Büchi, ha ditg saja il potenzial da spargnar gronds. Cun il sistem da stgaudar las abitaziuns da vacanzas da chasa anora saja pussaivel da spargnar blera energia, declera Rudolf Büchi.

La regiun vul dapli che la Confederaziun

La Conferaziun ha lantschà la campagna «MakeHeatSimple» in project che vul promover ils radund 700’000 possessurs da segunda abitaziuns en Svizra da installar in sistem da stgaudar per cumond a distanza. Quai saja ina campagna d’infurmaziun, la regiun Surselva haja anc scolà ils purschiders d’installaziuns per che quels possian infurmar optimal ils possessurs da segundas abitaziuns, accentuescha il sviluppader regiunal.

Nagin sustegn per investiziuns

Las investiziuns stoppian vegnir purtadas dals possessurs, quai saja giustifitgà perquai che las investiziuns na sajan betg propi autas ed ellas s’amortiseschian en paucs onns, di Rudolf Büchi. Ils emprims resuns da interpresas sajan era gia arrivads, uschia saja l’interess para avant maun, ma en in onn vegnian ins alura a far ina runda da evaluaziun tar tut las interpresas e mirar quantas abitaziuns ch’hajan midà sin in tal sistem da stgaudar per cumond a distanza.

RTR actualitad 17:15