La Sutselva la pli pitschna part da rumantschs vegn sut las rodas. Quai è dentant gia dapi 100 onns in problem.

110 onns Romania 1896-2006

85 onns Renania 1921-2006

12 onns Surselva Romontscha

Gia las duas uniuns Renania e Romania discurrivan da problems co cuntanscher la basa dals rumantschs.

Ussa 12 onns suenter la fusiun tar la Surselva Romontscha, discurran ins puspè da quest problem. Pli baud era quai ina elita da students che tgirava il rumantsch, e la basa na vuleva savair nagut da quai. L'onn 1935 aveva Gian Fontana da Flem gia menziunà quai. Ozendi manegia Vitus Gartmann il president da la Surselva Romontscha, ch'i saja restà in problem co mobilisar la basa per il Rumantsch.

Sutselva patescha il pli fitg

Manfred Veraguth che ha referì sur da la Renania fa la reproscha che la Sutselva saja periclitada ed haja nagin sustegn, da la Surselva Romontscha. Quai fetschia mal als anteriurs Renanians. Pli baud cun duas uniuns vegniva la Sutselva tgirada meglier, manegia el.

Cristian Collenberg che ha referì davart la Romania manegia che la pretensiun saja enconuschenta e blers hajan quest sentiment. Quai haja differentas raschuns: La val Schons saja uschè pitschna ch'ins haja da sasez anora difficultads da surviver e la vischinanza cun il tudestg haja gia adina procurà per dapli squitsch en la Sutselva.

L'istorgia da las duas uniuns Romania e Renania è e resta era l'istorgia co recaltgar la basa dals rumantschs.

