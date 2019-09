Il ressort Dieni è per l'entira regiun impurtant. Cun la vendita da las pendicularas, avevan ils Tuatschins survegnì l'empermischun da Samih Sawiris.

I dat moviment areguard il ressort da vacanzas cun fin 800 letgs, planisà a Dieni en Val Tujetsch. La vischnanca ha preschentà il glindesdi saira il project a la populaziun. Realisar il project vul l’investider egipzian Samih Sawiris che posseda il terren.

La vischnanca da Tujetsch da sia vart è dumandada surtut pervia da la nova lingia da bus local che duai vegnir introducida. I dovra questa nova lingia perquai che var 300 parcadis a Dieni vegnan stritgads per bajegiar il ressort. Tenor pliras dumbraziuns vegnivan ils parcadis duvrads per gronda part dals indigens. Quels duessan suenter far diever dal bus local ed uschia na dovri betg tants parcadis.

Per il project Ressort Dieni quintan ins da pudair tschentar la dumonda da bajegiar la fin dal 2020.

