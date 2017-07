Reto Cavigelli expona en la Cuort Ligia Grischa

Il pictur artist da Siat expona per l’emprima giada en il museum a Trun.

Reto Cavigelli è naschì l’onn 1945 a Siat e viva e lavura uss a Turitg ed a Ftan. L’artist, ch'ha mai visità ina scola d'art ed emprais tut sez, è enconuschent per adina puspè midar ses maletgs. Savens sgratta el davent in pau colur, dat suren, maschaida las colurs, dat puspè suren, piglia davent colur,... uschè ditg enfin ch'el è cuntent cum il maletg.

Durant sia laudatio a la vernissascha da l’exposiziun, ha l’istoricher d’art Leza Dosch manegià, che quai saja ina exposiziun cun maletgs tipics per Reto Cavigelli. Ins vesia fitg bain las duas varts da ses maletgs: la realitad dal cuntegn dal maletg (in chau saja renconuschibel sco chau) e la fantasia cun la quala il pictur dettia vita al maletg.

Il president da la fundaziun Cuort Ligia Grischa, Giusep Decurtins, è cuntent da finalmain pudair preschentar il pictur indigen. Reto Cavigelli saja in artist cun corp ed olma, che malegia en emprima lingia per sa sez. Il pictur guntgeschia la publicitad e na veglia betg far gronda reclama per ses maletgs, perquai è Giusep Decurtins satisfatg, ch’el haja pudì organisar quella exposiziun.

L’exposiziun cun ovras da Reto Cavigelli en la Cuort Ligia Grischa a Trun è anc averta fin ils 10 da settember 2017.

