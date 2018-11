Reto Gurtner vegn undrà cun il premi da la branscha dal turissem, «Milestone– Excellence in tourism» per sia ovra da la vita.

Reto Gurtner vegn undrà per sia ovra da vita

Or da RTR Social dals 14.11.2018.

Dapi passa 20 onns maina el la Gruppa Arena Alva. En quai temp haja el realisà bleras innovaziun ed haja adina expandì sia fatschenta, argumentescha la giuria dal premi en ina communicaziun. El haja adina guardà enavant e saja s'interessà per il client futur.

Sut Gurtner saja l'Arena Alva sa sviluppada ad ina da las pli innovativas interpresas da la branscha. Il premi survegn Gurtner per ses engaschi sur decennis a Flem Laax Falera e per sia stenta permanenta per innovaziun. El haja introducì il patratgar da resort en la Svizra ed haja realisà numerusas innovaziuns cun success.

«Milestone – Excellence in tourism» Il Milestone è il premi svizzer da turissem. El vegn surdà da la «htr hotel revue» e da hotelleriesuisse e vegn sustegnì dal Secretariat da stadi per economia SECO en rama dal program da promoziun Innotour. La Federaziun svizra dal turissem è partenari da branscha dal Milestone.

RR novitads 21:00