La revista Annalas pon ins gia leger online; ed en in onn duain era il Glogn e l’Ischi esser accessibels gratuitamain a mintgin en l’internet. Quai sut l’adressa: www.e-periodica.ch

Ils chalenders en general e l’Ischi sco organ dad ina societad èn liads stretgamain cun il moviment rumantsch.

Quests chalenders e revistas eran lieus per far fatg debattas identitaras, debattas linguisticas e debattas litteraras, ma era per publitgar artitgels istorics, sur da noss usits e nossas tradiziuns sco era per ex. necrologs. Sche nus tschertgain oz infurmaziuns biograficas, chattan ins quellas savens en l'Ischi u en il Glogn, di Rico Valär, professur a l’universitad da Turitg.

Paul Luziet, Brulf ubain Ina fiera da Ligiaun

Il Glogn è vegnì fundà il 1927 da Guglielm Gadola ed Antoni Schmid sco «chalender dal pievel» ed «annalas per istorgia, litteratura e cultura rumantscha» (i dat dentant era las annadas veglias da 1867 – 1869 dal Glogn).

Guglielm Gadola è stà il redactur dal Glogn dal 1929 fin il 1953.

Perquai ch’il Glogn vegniva stampà tar Maggi a Glion ha in descendent da la famiglia editura, Dominik Dosch, stuì dar ils dretgs per metter online questa revista. Las istorgias enconuschentas da Guglielm Gadola èn tranter auter: Paul Luziet, Brulf ubain Ina fiera a Ligiaun.

Legenda: L'emprima ediziun dal Glogn Rico Valär

Tgirar e promover linguatg e cultura rumantscha

L’Ischi è l’organ da la Romania (dapi 2006 Surselva Romontscha). Quel è vegnì fundà il 1896 da Caspar Decurtins. La finamira era ed è restada da tgirar e promover la lingua e la cultura rumantscha sursilvana. Ils dretgs da metter el online ha la Surselva Romontscha stuì dar.

Legenda: L'ischi è cumpari da 1897 – 2005. Rico Valär

Quest project digital fa l’universitad da Turitg en collavuraziun cun la Biblioteca naziunala ch'è responsabla per la part administrativa e finanziala e cun la Biblioteca da la Scola politecnica federala a Turitg ch'elavura las datas.

