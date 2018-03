Tenor l'organisaziun da turissem da la regiun Clavenna datti en la citad da Clavenna 3 hotels, 13 purschidas da letg cun ensolver ed in albiert per giuventetgna - en tut circa 500 letgs. Era cun anc quintar abitaziuns da vacanzas ed autras purschidas da star sur notg èn quai memia paucs letgs per las circa 3'300 chantaduras e chantadurs che sa participeschan a la festa da chant Rezia Cantat.

L'entira regiun è quasi occupada

Tenor il president dal comité d'organisaziun Jon Fadri Huder han ils chors ch'èn da la partida a Clavenna stuì organisar sez l'alloschi, quai cun agid da l'organisaziun da turissem regiunala Valchiavenna. Uschia han els chattà quartier per l'entira regiun enturn, en la Val Bregaglia enfin a Malögia, en l'entira Val Spleia e davent da la citad Clavenna enfin al Lai da Como. Durant la festa da chant Rezia Cantat è l'entira regiun da Clavenna perquai quasi occupada dal tut. Sulet a Madesimo en la Val Spleia ha ina collavuratura da l'organisaziun da turissem anc savì proponer singulas chombras.