Da lezs dis mava in viagiatur tut special per nossa tiara entuorn. El vendeva ni resti da letg ni cravattas ed era buca etgs e pumadas ni schiglioc enzatgei. Mo semegliont ad in cumiss empruava el da perschuader sia clientella, en siu cass da cantar avon in microfon da tuttas sorts canzuns, religiusas ed autras, il pli bugen veglias. Las melodias vegnevan registradas dad in terment apparat marca Kudelsky plein nuvs e cun ina cazzoletta verda che tremblava duront che duas flisellas giravan.