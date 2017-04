Rimnar palpiri e chartun: entradas bainvegnidas per las scolas

En Surselva rimnan oravant tut las scolas il palpiri e per part era chartun. Quai porta intgins daners en cassa.

La Regiun Surselva sustegn la rimnada da palpiri e chartun cun indemnisar quellas. I saja ina sort contribuziun da solidaritad, declera Duri Blumenthal, il maina gestiun da la Regiun Surselva. Las scolas n’hajan betg simpel da vegnir tar daners ed uschia possia la Regiun Surselva gidar in pau.

L’onn passà è uschia vegnì pajà a las scolas u vischnancas var 220’000 francs per il palpiri e chartun rimnà. Entant che la Regiun Surselva paja tranter 11 e 16 raps per kg, survegn ella sin il martgà be 3 fin 5 raps per kg. Ma tuttina sa paja quai. Sco Duri Blumenthal di, saja quai era in patratg economic. Pertge sch’il palpiri ed il chartun vegniss dismess sco rument ordinari en satgs da rument, custass quai dapli per la dismessa.

Consorzi da scola Sumvitg-Trun

Era a Trun e Sumvitg rimnan las scolas palpiri e chartun. Entras quai survegnan las scolettas e las classas tranter 500 e 1'000 francs, di Armon Bearth ch’è responsabel per l’organisaziun da las duas rimnadas per onn. Ils daners vegnian duvrads da las classas u per projects ni era per viadis.

