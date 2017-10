Ristgar l’existenza per organisar in musical

Carlo Albin

Il musical «Adia Surselva – Hello New York» dal Chor mischedau Rueun Siat custa 160'000 francs. In grond eveniment, dentant era ina gronda ristga per il chor.

Bild in Lightbox öffnen. CHF 160’000.- custa il musical «Adia Surselva – Hello New York» ch’il Chor mischedau Rueun Siat presenta quest onn en la halla polivalenta a Rueun. Igl è gia il quart musical suenter «Sergei ed Onna» (1999), «Brischa, stria!» (2001) e «Nina – la polaca» (2008). Il musical actual raquinta la istorgia d’ina dunna giuvna da Rueun ed in giuven um da Sagogn che bandunan la Surselva per emigrar en il Canada. Laschar ir audio «Ristgar l’existenza per organisar in musical». Avrir audio «Ristgar l’existenza per organisar in musical» en player extern. Audio Ristgar l’existenza per organisar in musical Paraids da video sco culissas Sco il president dal comité d’organisaziun Alberto Palaia di, è in tal musical betg mo ina sfida organisatorica, mabain era ina sfida finanziala che pudess periclitar l’existenza dal chor. Il preventiv munta a 160’000 francs. Ina gronda summa, ch’è dentant da declerar cun las investiziuns fatgas. Gia be la tecnica custa 60'000 francs. Dasperas han ils organisaturs anc installà ina tenda per l’ustaria, han montà ina tribuna per ils aspectaturs che tanscha fin pauc sut il tetg da la halla polivalenta ed er las culissas èn spezialas. Enstagl da culissas malegiadas vegnan duvradas grondas paraids da video per inscenar ils pli che 30 lieus en il musical cun fotografias ni era videos. Avrir maletg en lightbox. Ristga finanziala Cuverts vegnan ils custs per radund in terz cun daners da sponsurs e fauturs. Il rest sto vegnir recaltgà tenor Alberto Palaia cun las entradas dal teater e da l’ustaria. Els hajan bain survegnì ina garanzia da deficit da l’Uffizi da cultura dal Grischun. Sche quella na tanschia betg per cuvrir in eventual deficit haja il chor anc in pau daners en cassa, Palaia spera dentant ch'i na saja betg necessari da tutgar quel. RR actualitad 11:45

