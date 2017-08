ROCKseDRUN: Era ils pitschens han giudì

Dapi il 2015 datti quest eveniment entamez il vitg da Sedrun sin il plaz sut il bogn. La sonda passada hai dà musica rumantscha cun Curdin Nicolay, Tartaruga e las Liricas Analas.



Bleras famiglias da la Bassa

Il program da la sonda ha cumenzà cun ina animaziun per ils uffants. In clown ha divertì els. Bleras famiglias da la Bassa èn vegnidas; era per tadlar la musica. Dentant betg tuts han pudì star fin ch’ils concerts han cumenzà (quai ca. da las 20:00 cun Curdin Nicolay), intgins èn ìds a chasa cun lur figlias e figls.

In eveniment era per s'entupar

ROCKseDRUN saja per s’entupar, surtut era cun persunas ch’ina n'haja vis dapi in temp. Plinavant possian ins giudair la buna atmosfera cun buna musica; ed i saja era bun da sustegnair quest eveniment e quel na saja uschè grond sco l’open air Lumnezia, han intginas persunas ditg ad RTR.

Laud da Curdin Nicolay

Il chantautur engiadinais Curdin Nicolay ha ditg ch’el haja gia dà in concert en Surselva; quai saja stà ses emprim insumma a Mustér. Ad el ha plaschì il concert cun la bella vista sur las muntognas e la fitg bella atmosfera, surtut era cun ils uffants. Ed ad el ha plaschì era il public sursilvan. Blera glieud vegnia als concerts, en Engiadina na saja quai betg adina il cas.

Venderdi saira han Milwalkie, Supersiech e From Kid sunà.

