La gievgia è il manader da l'uffizi da chatscha, Adrian Arquint stà da viadi en Surselva nua ch'i dat il mument almain quatter trieps da lufs. Adrian Arquint è stà ensemen cun il guardiaselvaschina Arnold Caminada sin ils fastizs dals lufs. RTR ha dastgà accumpagnar els.

Avant 20 onns s’occupava en il Grischun sulet in guardiaselvaschina dal luf. Georg Sutter da Castrisch gieva alura suenter als fastizs dal luf da la Surselva. Ozendi pretendan la preschientscha ed il dumber da lufs l’attenziun da tut ils pertutgads. Per ils guardiaselvaschina en Surselva è la lavur cun e pervia dal luf paun da mintga di.

Luf è omnipreschent

Avant dus onns ha Adrian Arquint surpiglià la direcziun da l’uffizi da chatscha e pestga. Tar la surdada da l'uffizi aveva ses antecessur Georg Brosi giavischà ad el «bler divertiment cun ils lufs». Il mument n'è la lavur en connex cun ils lufs dentant betg propi divertenta. Ils conflicts s’augmentan cun il dumber dals lufs. Far endretg a tuts è il mument nunpussaivel per l'uffizi da chatscha e pestga.

La lavur dal guardiaselvaschina è sa midada

Tar stgarps da lufs ston ils guardiaselvaschina giuditgar la situaziun. Gist en l’agricultura chaschunan ils parairis magari malcuntentientscha. La chapientscha ch’ils guardiaselvaschina ston sa tegnair vid perscripziuns e leschas n’è betg adina avant maun. Per evitar conflicts cun ils pertutgads vegnan ils guardiaselvaschina perquai scolads specificamain da l’uffizi.

Trapla da fotografar è in impurtant agid

En il district da chatscha 2 nua che Arnold Caminada è il manader, han ils guardiaselvaschina endrizzà circa 20 traplas da fotografar. Questas traplas èn in impurtant instrument per far il monitoring dals lufs, uschia èsi pussaivel da controllar las sendas nua ch’ils lufs passan. Il chantun ha la lubientscha da montar talas traplas, fotografias che mussan persunas ston dentant vegnir stizzadas.

Las traplas da l'uffizi da chatscha e pestga èn signalisadas e numeradas. Per dumondas directas han ins schizunt nudà il numer da telefon dal guardiaselvaschina responsabel sin mintga singul apparat.