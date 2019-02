Sco sviluppader regiunal vegnia Büchi a sa fatschentar cun la strategia da mantegnair e sviluppar la Surselva sco lieu attractiv cun perspectivas per il futur, hai num en la communicaziun.

Rudolf Büchi era fin uss CEO da las pendicularas Mustér. Là era el tranter auter responsabel per il svilup dal resort a Mustér, per projects davart la colliaziun dals territoris da skis Mustér e Sedrun, sco er per ils implants d'ennavar las pistas a Mustér. El ha in diplom d'inschigner da la ETH Turitg, plinavant ha el in MBA da l'Universitad Son Gagl. El ha 41 onns e viva cun sia famiglia a Glion.

Nov CEO da las pendicularas Mustér daventa Marcus Weber ch'è actualmain president dal cussegl d'administraziun da quest'interpresa.

