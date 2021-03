Dapi il 2008 van scolaras e scolars da Rueras a Sedrun a scola. La scola a Rueras è dapi lura vida. Quai duess uss dentant sa midar, fin uss n'èsi dentant betg stà pussaivel da realisar in project, era ils plans per in center da dimora per requirents d’asil han fatg naufragi.

Kino e canorta d'uffants

Il concept per ina chasa da gieus saja fatgs, di il president da vischnanca da Tujetsch Martin Cavegn. Previs èsi d’endrizzar in local d’aventuras, in local da zambregiar, in kino, ina canorta per uffants e da transfurmar la sala en in plazzal da gieus per uffants da differentas vegliadetgnas. Ed i dess era dar in plazzal ordavert.

L’avantatg da quest object: Nus stuain mo bajegiar ina sortida d’urgenza, uschia ch’ils custs vid l’immobiglia èn modests.

Custs fin 300'000 francs

In’uniun tetgala duai manar la chasa da gieus. Martin Cavegn quinta che quella custia tranter 250’000 e 300’000 francs. Ins na stoppia betg realisar tut enina. L’investiziun rendia per la vischnanca, perquai ch’ella possia laschar a tschains l’object ed amortisar cun quel l’investiziun.

L’idea è da daventar ina destinaziun era per mal’aura.

Uss spetga la vischnanca da Tujetsch sin las offertas. Alura decida il cussegl da vischnanca davart il project.