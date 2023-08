En la Ruinaulta hai dà mardi in grev accident sin il Rain, communitgescha la Polizia chantunala. Giasts da vacanzas da l'Austria èn ids dal Rain giu cun canus, tenor emprimas enconuschientschas è in da quels siglì cunter in crap. La mamma da 48 onns ed il figl da 10 onns èn vegnids sdarmanads or dal canu. Auters commembers da la gruppa han pudì spendrar il buob a metter el en segirtad. La mamma han els tschiffà pir 200 meters plinengiu. Ella è vegnida reanimada immediatamain. La Rega ha transportà la dunna grevblessada en l'Ospital chantunal a Cuira. Ensemen cun la procura publica sclerescha la Polizia chantunala l'andament da l'accident.